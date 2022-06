Modena, Ponsi: "La mia estate tra riabilitazione e università"

Fabio Ponsi, terzino sinistro che si è saputo tagliare uno spazio nello scorso campionato col Modena, ha saltato le ultime partite di SuperCoppa per un infortunio alla spalla: “Sto bene, mi sono operato perché era uscita la clavicola, ma l’operazione è andata bene e sono contento. Ora si guarda avanti e mi sto rimettendo con la riabilitazione, quindi per il ritiro dovrei arrivare tranquillo. Mi sto impegnando tanto per rientrare il prima possibile; fra palestra e piscina faccio tanto esercizio tutti i giorni. Non ci sarà tanto spazio per le vacanze perché devo ottenere il più possibile da questo mese che ci separa dal ritiro”.

“La mia stagione non poteva andare meglio come prima da professionista. Quando sono arrivato a Modena sapevo che gli obiettivi erano questi, ma raggiungerli non è mai facile, soprattutto in un campionato difficile come la Serie C. Sono contento dei trofei, è stata un’annata bellissima. Inoltre studio all’università, ho dato un esame ieri mattina che è andato bene, sto approfittando ora che non ci sono allenamenti per mettermi sotto anche con lo studio, piano piano arriverò alla laurea”.

“Sono stato benissimo a Modena anche in città, l’ho vissuta in pieno e si vive bene, la gente è accogliente e calorosa. Quando sono arrivato in ritiro ho visto che il livello era molto alto e avevo capito subito che c’era la possibilità di fare bene. Mi ero allenato con la Fiorentina e pensavo di trovare una grandissima differenza, invece mi sono accorto che la squadra era forte e si poteva imparare tanto da giocatori importanti. Che avremmo potuto vincere l’ho capito dopo Natale e la conferma è arrivata quando abbiamo fatto sette punti con Cesena, Reggiana ed Entella. Il mio compagno di merende è Giovannini, mi trovo molto bene con lui sia in campo sia fuori. La Serie B è molto difficile e competitiva, cercherò di farmi trovare pronto”.