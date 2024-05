Scudetto Serie D, mercoledì il Carpi sfida la Pianese

Finalmente il Carpi conosce il suo calendario di impegni nella post-season. Questo pomeriggio i biancorossi, inseriti nel gruppo B, sono rimasti in attesa. Era infatti in programma la sfida in Toscana tra la Pianese (vincente del gruppo E) ed il Campobasso (F). La vittoria dei molisani (0-1, gol di Rasi al 56') ha permesso al Carpi di debuttare mercoledì al Cabassi (calcio di inizio alle 16) contro le zebrette di Piancastagnaio, alla seconda promozione in serie C della storia dopo quella del 2018/19, e contestualmente di organizzare con relativa "calma" la trasferta a Campobasso (domenica 19, kick off sempre alle 16). Per i biancorossi si tratta di due avversarie inedite in 115 anni di storia.

La Pianese è club giovane e ben strutturato, forte di una proprietà facoltosa ed appassionata (Sani della Stosa Cucine), ed in campionato è riuscita, sia pure con qualche logica difficoltà, a mettere in fila Follonica Gavorrano, Grosseto e Livorno che avevano in partenza ambizioni anche maggiori. L'allenatore è Fabio Prosperi, già capitano del Taranto che vinse [0-2] in trasferta contro i biancorossi (a Reggio Emilia) nel 2011 in Prima Divisione.

Neanche contro il Campobasso il Carpi ha mai giocato in passato. I molisani, esclusi dalla C due anni fa (un anno dopo il vecchio Carpi), sono risaliti in soli 21 mesi dov'erano nel 2022, grazie ad una proprietà americana che è riuscita prima a rilevare un titolo di un club cittadini pre-esistente, investendo poi le risorse giuste per vincere prima l'Eccellenza molisana, superando l'Isernia, quindi per primeggiare nel difficilissimo girone F, mettendo in fila prima la Samb, finita 4^, quindi L'Aquila, arresasi solo alla penultima giornata, quando i rossoblù molisani, vincendo 0-2 a Chieti hanno festeggiato il ritorno tra i professionisti.