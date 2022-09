Prato - Carpi 0 - 2 | Tre punti d'oro per i biancorossi

Un Carpi da stropicciarsi gli occhi. La squadra di Bagatti passa con merito a Prato e lo 0-2 finale risulta persino stretto ai biancorossi che hanno disputato un grandissimo primo tempo nel quale hanno messo subito in chiaro le intenzioni. La vittoria colta al "Lungo Bisenzio", la prima in trasferta, mantiene il Carpi nell'altissima classifica, appena dietro la capolista Giana Erminio (che è a punteggio pieno) ed assieme alle ambiziose Forlì e Fanfulla.

Partono forte i biancorossi, che confezionano almeno tre clamorose palle gol nel primo quarto d'ora ( con Beretta, Ranelli e Sall). Ma si diceva una volta il gol è nell'aria e il match si sblocca al 17', quando uno scatenato Sall viene steso da Falsettini in area. È rigore, lo trasforma Cicarevic e porta i biancorossi in vantaggio.

Non paga, la squadra di Bagatti insiste. Il raddoppio, strameritato, arriva prestissimo. Lo firma Arrondini, con una finezza (di tacco), assistito alla perfezione dall'ottimo Beretta.

Nel secondo tempo è una gara diversa, e non potrebbe essere altrimenti. Il Carpi è "umano", non può continuare ai ritmi della prima frazione, giocata a cento all'ora e con grande qualità. Il Prato a testa bassa ci prova a riaprire i giochi, ma la difesa carpigiana si oppone con Calanca e Boccaccini in versione "muro". In più i lanieri cestinano, tirando a lato con Noferi l'invitante pallone del possibile 1-2. Anzi, nel finale è il portiere di casa a dire di no ad una grande conclusione di Laurenti. Per cui il risultato non cambia. Per il Carpi tre punti d'oro. Domenica non si gioca, match rinviati di tre giorni per via delle elezioni. Prossimo impegno per la truppa di Bagatti l'insidiosa trasferta in casa della Sammaurese.