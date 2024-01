Prato -Carpi 2-1 | Anno nuovo, vizi antichi

Peggio di così l'anno nuovo proprio non poteva iniziare in casa biancorossa. Se quella del "Lungobisenzio" era un crocevia, allora il Carpi ha imboccato la strada sbagliata, quella che porta dritto ad abbandonare troppo presto ambizioni di grandezza. Il Carpi perde (2-1) a Prato, vede vincere tutte le prime quattro in classifica, scivola a meno nove dalla capolista Ravenna e pure fuori dalla zona playoff, con la quinta piazza occupata dal Lentigione (+1 sulla squadra biancorossa).

Bilancio assai negativo per la truppa del tecnico Serpini, alla sesta sconfitta stagionale (quinta lontano dal "Cabassi"), chiamata ora - oltre che a recitare i soliti proclami in conferenza stampa ("non possiamo più sbagliare") a tirar fuori ben altro tipo di prestazioni. Molto difficile recuperare il distacco dal Ravenna, non solo dal punto di vista aritmetico, se si continua a concedere palle gol facili ad avversari tutt'altro che irresistibili (come il Prato di oggi), si spreca troppo in avanti perchè questa squadra ha un difetto di fabbrica, manca di uno stoccatore sin dal mercato estivo e non si è potuto o voluto intervenire a dicembre nella sessione suppletiva. Si gioca su un campo pesante e malmesso. E il match inizia subito in salita. Lancio dalle retrovie, Rossini è in anticipo, ma si "addormenta", per Gori è un gioco da ragazzi prendere la mira e indovinare il diagonale giusto per battere Lorenzi. Neanche 5' e il Carpi è già sotto. La reazione tuttavia c'è. Ci pensa Forapani (in gol pure a Certaldo prima della sosta) a firmare l'1-1 al quarto d'ora con un rasoterra al veleno che beffa il debuttante Ricco. La squadra di Serpini costruisce anche qualche buona opportunità per passare in vantaggio nel finale di tempo, sempre con Sall, che prima impegna Ricco in un difficile intervento e poi spreca di testa un cross dalla destra di Tcheuna.

Nella ripresa la gara, già non bellissima nella prima frazione, si incattivisce. Pochi brividi, tanti falli, zero spettacolo. L'1-1 sembra il risultato destinato ad arrivare fino al triplice fischio. Impressione sbagliata. Perchè il Carpi la vocazione di aiutare i bisognosi quest'anno ce l'ha, "aiutando" il Prato impaludato nella zona playout a sorridere. Novelli butta dentro anche il 2006 Preci con la maglia senza numero (!). Trovade va vicino al gol su punizione a giro non distante dal palo della porta di Lorenzi, prima di siglare il 2-1 al 40' infilando la difesa biancorossa ed indovinare un sinistro chirurgico sul palo lontano che fissa il risultato sul 2-1. Domenica prossima al Cabassi arriva il fanalino di coda Borgo San Donnino.