Sassuolo, i ragazzi di mister Ballardini cercano il riscatto a Firenze ma sarà difficile

La salvezza del Sassuolo è complicatissima e per farla diventare realtà i neroverdi dovranno cercare di far punti anche nelle partite più difficili come quelle con Inter, Lazio e domani la Fiorentina. I ragazzi di mister Ballardini infatti dovranno vedersela all'Artemio Franchi contro i viola scottati dalla sconfitta di mercoledì a Bergamo nella semifinale di ritorno di Coppa Italia e devono far punti per avvicinarsi alla zona Europa, ad oggi i ragazzi di Italiano sono noni fuori dalle Coppe e se il campionato dovesse finire così l'unica alternativa sarebbe vincere la Conference League dove affronteranno il Club Brugge ed in finale una tra Olympiacos ed Aston Villa (i greci sarebbero quasi in casa dato che la finale si gioca ad Atene ma nello stadio dell'AEK).

Tornando al match che aspetta il Sassuolo il mister Ballardini ha parlato così dell'avversario: "È straordinariamente importante la prestazione che andremo a fare, giochiamo contro una grande squadra. Ci aspettiamo la solita Fiorentina, ha una rosa talmente importante. Hanno 24-25 titolari, giocatori di altissimo livello. Che giochi un undici o un altro undici poco cambia. Serviranno prestazione, atteggiamento e il giusto spirito di squadra".

Tornando sulla sconfitta contro il Lecce ha affermato: "Tutti abbiamo una gran voglia di fare una buona partita dopo quella bruttissima col Lecce." Mentre sugli infortuni: "Ad oggi abbiamo Laurienté squalificato, Lipani che deve fare degli esami perché non sta bene. C'è in dubbio Thorstvedt che oggi riposa, domani decideremo".