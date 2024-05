L'ultima del Modena domani a Lecco per chiudere il campionato con il sorriso

Il Modena ha conquistato la salvezza sul campo contro il Como nello scorso match rinviando anche la festa promozione alla seconda in classifica che dovrà vincere con il Cosenza in casa per salire di categoria, i canarini potranno quindi giocare a cuor leggero nell'ultimo match del campionato in casa del Lecco, già retrocesso come ultimo in classifica in Serie C. La partita può essere un prossimo test già per il futuro a livello mentale e per chiudere nella metà di sinistra della classifica, così ha parlato il mister Bisoli: “Una mentalità non si può costruire in poco tempo, anche se qualcosa abbiamo già dimostrato. Bravi i ragazzi a conquistare in anticipo una salvezza non scontata con una prestazione, contro il Como, che si è rivelata una prima base importante per il futuro. Ci resta addosso la ferita del derby e deve diventare legge che non esistono amichevoli. Una vittoria a Lecco ci può dare, per eventuali incroci di risultati, il lato sinistro della classica. Vietato abbassare la guardia. Qualcuno pensava che il primo allenamento dopo aver conquistato la salvezza potesse essere una passeggiata. Invece è stato di una bellissima intensità, come piace a me. E così deve essere ogni giorno. Tra le basi gettate c’è sicuramente quella della fase difensiva. Abbiamo preso un solo gol su rigore e i quattro avversari incontrati hanno tirato poche volte verso la nostra porta. Tutto ciò non basta, però. Giusto, dobbiamo crescere e migliorare la fase realizzativa, che in questa volata finale è stata anche condizionata dalla poca tranquillità“.

I canarini sono arrivati in questo finale di stagione estremamente affaticati e l'ultima partita non avrà un copione diverso: “Siamo contati, ma undici da mandare in campo li trovo… Si sono fermati Abiuso e Gliozzi, Battistella non è al meglio e devo valutare se rischiarlo. L’importante è rispettare sempre la maglia, la società, i tifosi. Il Lecco è retrocesso con grande dignità, nella penultima gara in casa, contro la Sampdoria lanciata verso i playoff, ha venduto cara la pelle e vorrà salutare al meglio la propria gente. Noi, quindi, dobbiamo stare sul pezzo. Ripeto: amichevoli non esistono“.

Lista convocati e indisponibili:

Portieri. Riccardo Gagno (26), Andrea Seculin (12), Filippo Vandelli (22).

Difensori. Cristian Cauz (33), Niccolò Corrado (91), Matteo Cotali (29), Edoardo Olivieri (77; classe 2005), Antonio Pergreffi (4), Alessandro Riccio (27), Giovanni Zaro (19).

Centrocampisti. Thomas Battistella (23), Kleis Bozhanaj (30), Luca Magnino (6), Lukas Mondele (42), Marco Oliva (78; classe 2005), Antonio Palumbo (5), Simone Santoro (8), Luca Tremolada (10).

Attaccanti. Lorenzo Di Stefano (73), Jacopo Manconi (17), Luca Strizzolo (32).

Indisponibili. Fabio Abiuso (affaticamento muscolare bicipite femorale sinistro); Edoardo Duca (recupero fisioterapeutico post distrazione 2° grado muscolo ileopsoas sinistro); Mario Gargiulo (recupero agonistico post intervento chirurgico al piede sinistro); Fabio Gerli (recupero fisioterapeutico post intervento tendine d’Achille destro); Ettore Gliozzi (lesione bicipite femorale destro, ma sarà a Lecco con i compagni pur non potendo essere utilizzato); Gabriele Guarino (recupero agonistico infortunio muscolare coscia destra); Shady Oukhadda (elongazione adduttore coscia destra); Fabio Ponsi (recupero fisioterapico post intervento chirurgico gomito destro).