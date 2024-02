Turno infrasettimanale stasera a Pisa, Bianco: "Il Modena è pronto"

“Il turno infrasettimanale è sempre un passaggio particolare, ma sono convinto che ci arriviamo con la energie giuste, quelle che servono per una gara a Pisa“. Allo stadio Alberto Braglia è tempo di conferenza stampa per Paolo Bianco, alla vigilia della 26^ giornata Serie Bkt 2023-24. Oggi all’Arena Garibaldi-Stadio Romeo Anconetani (0re 20.30), il Modena affronta i nerazzurri di Alberto Aquilani.

“Le sensazioni a caldo non sono cambiate… Con lo Spezia la palla non sarebbe entrata nemmeno se avessimo giocato altre due ore. Non per nostri demeriti, ma per come si è sviluppata la partita e per la prestazione del loro portiere. Abbiamo dominato la scena anche prima della superiorità numerica”, riassume Bianco. E appunta ricordando la squalifica: “La partita dall’alto si vede meglio, ma è dura perché non si può interagire con la squadra…Mi serve da lezione. Ho capito che non devo farmi condizionare dalla panchina avversaria“.

“Andiamo ad affrontare una squadra che si comporta bene in entrambe le fasi e che ha una precisa identità – dice Bianco -. Nelle ultime due partite il Pisa è andato ko solo nel recupero contro le prime due della classifica, quindi ci aspetta una prova difficile, ma il Modena è pronto e in questa settimana, con tre gare consecutive, stiamo anche recuperando quasi tutti gli infortunati”.

I convocati

Tre assenti e 24 convocati per Pisa–Modena, gara valida per la 26^ giornata. Indisponibili. Matteo Cotali (squalificato), Mario Gargiulo (recupero post intervento chirurgico al piede), Gabriele Guarino (in recupero dall’infortunio muscolare accusato all’Empoli).

Portieri. Riccardo Gagno (26), Andrea Seculin (12), Filippo Vandelli (22). Difensori. Cristian Cauz (33), Niccolò Corrado (91), Shady Oukhadda (99), Antonio Pergreffi (4), Fabio Ponsi (3), Alessandro Riccio (27), Giovanni Zaro (19).

Centrocampisti. Thomas Battistella (23), Kleis Bozhanaj (30), Edoardo Duca (7), Fabio Gerli (16), Luca Magnino (6), Lukas Mondele (42), Antonio Palumbo (5), Simone Santoro (8), Luca Tremolada (10). Attaccanti. Fabio Abiuso (90), Lorenzo Di Stefano (73), Ettore Gliozzi (9), Jacopo Manconi (17), Luca Strizzolo (32).