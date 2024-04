Modena, Bisoli non si nasconde: "Vincere contro il Sudtirol vale al 99% salvezza"

Domani alle 14 al Braglia ci sarà lo scontro tra Modena e Sudtirol che potrà valere la salvezza diretta dei canarini a tre giornate dal termine, anche se non ancora matematica. Lo sa bene il nuovo mister Pierpaolo Bisoli che è stato chiarissimo: “Vincere domani ci permetterebbe di raggiungere in anticipo al 99% il mantenimento della categoria. Dovremo metterci il cuore e dare ancora qualcosa in più. I tifosi del Modena non assaporano la vittoria da 13 giornate: dobbiamo vincere per loro, per noi e per la società“.

Parole di un allenatore esperto che conosce bene la categoria e sa indirizzare i giocatori per quanto riguarda l'approccio, considerata anche l'insidia del turno infrasettimanale di mercoledì prossimo: “Conosco bene l’importanza di questo tipo di partite… I derby non si giocano, si fa di tutto per vincerli. Però nella mia testa e in quella della squadra adesso c’è solo il Sudtirol. Quella di domani è la gara più importante, poi penseremo a quella del 1° maggio con la Reggiana”.

Infine il mister pone anche l'accento sul suo essere il grande ex del match di domani: “La nuova regola sugli allenatori, che possono rientrare in corsa durante la stessa stagione, per me è stata come una manna caduta dal cielo. Come ho già detto sono molto felice e orgoglioso di far parte della famiglia gialloblù: qui ci sono valori importanti. È chiaro che ho un ricordo splendido del Sudtirol, nella passata stagione siamo arrivati ad un passo dalla Serie A partendo con me da ultimi in classifica ma per domani i miei ex tifosi, i miei ex calciatori e i miei ex dirigenti devono sapere che voglio e devo lottare per il Modena con tutte le forze“.