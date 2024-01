Il Modena a casa del Palermo: "Se ritroviamo voglia possiamo mettere in difficoltà tutti"

Domani (ore 16.15) il Modena sarà di scena sul campo del Palermo per una sfida che vale la zona playoff. Dopo le ultime uscite insoddisfacenti, i canarini saranno chiamati ad un riscatto tutt'altro che facile sul terreno del "Barbera".

“Dobbiamo essere lucidi e capire che andiamo ad affrontare una squadra forte, costruita per alti obiettivi e con investimenti importanti anche in questo calciomercato invernale, ma sappiamo che, ritrovando l’entusiasmo e la voglia di fare la partita contro tutto e tutti, possiamo mettere in difficoltà chiunque, quindi anche il Palermo, come per altro abbiamo già fatto anche nella gara d’andata”, ha commentato mister Paolo Bianco

Prima della partenza per la Sicilia, nella conferenza stampa della vigilia, Bianco ripensa alla gara d’andata, nella quale “anche dopo l’espulsione il Modena aveva creato insidie al Palermo”, e chiede alla sua squadra di ritrovare la ferocia e l’entusiasmo che nell’ultimo periodo è mancato: “Le critiche fanno parte del nostro lavoro, le accettiamo, ma soprattutto io devo mantenere l’equilibrio, esattamente come lo tenevo quando le cose andavano meglio. So che la squadra deve e può migliorare ancora in tanti aspetti, ma per farlo dobbiamo ritrovare la forza dei nostri principi che ci hanno caratterizzato fin dall’inizio del ritiro estivo“.