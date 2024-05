Sassuolo, ultima chiamata per la salvezza contro il Cagliari, obbligatorio vincere e sperare in passi falsi altrui

Il Sassuolo deve vincere domani contro il Cagliari per salvarsi, non ci sono alternative per mantenere la massima categoria. Inoltre servirebbe anche che Empoli e Frosinone facessero un passo falso per poterle avvicinare in ottica dell'ultima giornata dove i neroverdi saranno impegnati nella difficile trasferta all'Olimpico contro la Lazio che è alla ricerca di un ultimo colpo di reni per arrivare davanti ai rivali della Roma. Il primo scoglio però, decisivo, è rappresentato dai sardi guidati da mister Ranieri che arrivano al Mapei con la possibilità anche di ottenere la salvezza diretta in caso di vittoria e i giusti risultati di Empoli e Frosinone, si prospetta quindi una partita durissima contro un avversario con il coltello tra i denti, fondamentale sarà non ripetere l'approccio avuto contro il Lecce o il secondo tempo di Firenze.

L'allenatore del Sassuolo Davide Ballardini nella conferenza stampa di oggi è partito dalla sanguinosa sconfitta di Genova: "Contro il Genoa non abbiamo perso per un errore, per l'autogol, il primo gol su calcio d'angolo, per me non abbiamo perso per quella ragione, abbiamo perso perché non abbiamo avuto quella forza che serve per gestire quei momenti lì da squadra. Domani personalità, squadra, consapevolezza che il momento è difficilissimo ma lo superi solo se hai tanta forza che arriva dalla squadra, se hai voglia di ribaltare l'avversario in ogni momento e in ogni zona della gara".

Andando invece al match di domani afferma: "Giochiamo contro una squadra che è in un momento delicato, hanno 4 punti in più di noi: domani è dentro o fuori, se ci togliamo quella pesantezza che questi momenti ti portano ma giochiamo con serietà, generosità, consapevolezza e chiarezza, senza avere quel peso che c'è da un po' di tempo, se ci togliamo quel peso lì che ci fa far pesare la situazione più del dovuto come è successo a Genova perché dopo il primo gol siamo calati molto nella tensione e nelle motivazioni. A noi poco interessa degli avversari, io sottolineo che se facciamo la prestazione con le nostre qualità e il nostro ordine, la nostra organizzazione, a noi poco interessa degli avversari".