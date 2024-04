Sassuolo-Lecce, scontro salvezza al Mapei per i neroverdi

Domani alle 12:30 ci sarà l'importantissimo scontro salvezza Sassuolo-Lecce, un bivio per le stagioni delle due squadre. Se dovessero imporsi i pugliesi sarebbero praticamente salvi mentre se a spuntarla fossero i padroni di casa allora la corsa rimarrebbe aperta ancora a lungo. Una sconfitta per i neroverdi sarebbe pesante ma non una pietra tombale sulla stagione dato che nella contesa per rimanere in Serie A ci sono ancora diverse squadre tutte vicine.

Nella conferenza stampa di oggi il mister del Sassuolo Ballardini ha parlato del match di domani: "Con le nostre caratteristiche, essendo più bravi quando attacchiamo, non ti devi scoprire, e devi essere aggressivo quando gli avversari hanno la palla, hai il dovere di condizionare di più gli avversari, ed è importante non farsi trovare scoperti perché il Lecce si copre benissimo, è una squadra molto fisica, ha grande umiltà, grande attenzione, e quando ripartono ti mettono in grossa difficoltà. Il Sassuolo è nato per giocare ma nel gioco devi essere pericoloso, per esserlo devi essere veloce e profondo in fase offensiva, al contempo devi avere un equilibrio, una compattezza, che ti permetta di non subire il contrattacco degli avversari".

Anche il mister dei giallorossi, Luca Gotti, ha presentato come difficile la sfida di domani: "Più o meno i presupposti sono gli stessi di Lecce-Empoli. Ho il focus su di noi, sulla nostra classifica, su quello che dobbiamo fare. Il Sassuolo dispone di qualità e ha capacità di palleggio, giocatori che vanno difesi di squadra. Abbiamo a disposizione diverse soluzioni. Rimanere più o meno come siamo stati in queste partite o giocare a tre a centrocampo… sono cose che possono succedere all’interno della partita”

Per quanto riguarda la situazione infortuni, oltre agli infortunati Berardi e Castillejo sono in dubbio Pedersen che è sulla via del rientro mentre Obiang è in dubbio per un problema nato in allenamento. Nel Lecce invece sono assenti Dermaku, Kaba, Ramadani e Banda mentre Almqvist è squalificato.