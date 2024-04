Il Modena dribbla le polemiche e parte per Terni in silenzio stampa

Dopo i fischi, i malumori, le polemiche e le offese, il Modena Fc ha scelto il silenzio. Il club gialloblu ha deciso di non esporsi alle domande della stampa locale, lasciando alle sole parole del patron Carlo Rivetti la difesa. Ieri il Presidente del club, intervenendo a margine di un'iniziativa in città, ha usato parole abbastanza dure. "Credevo che tutti volessero il bene del Modena, mi devo ricredere", riferendosi alle contestazioni mosse in questi ultimi mesi.

"Il momento non è facile, è vero, ma è un temporale e non un terremoto - ha aggiunto - Sono fiducioso e ottimista, porteremo a casa il risultato. Gli obiettivi dilungo periodo non cambiano, mentre i risultati sportivi ci portano a guardare la classifica in un modo diverso. Ci aspettano sette finali, i ragazzi dovranno dare tutto da qui in avanti e sono convinto sarà così: io sono fiducioso".

Fiducia anche in Paolo Bianco: "Abbiamo parlato con il mister, si è reso conto di aver sbagliato ed è dispiaciuto come lo siamo noi. Ciò che è successo in diretta tv non rappresenta lo stile della società e della mia famiglia, ma se mi chiedete qual è la sua posizione vi rispondo chiaramente: la sua panchina è solidissima", ha detto Rivetti.

La società e i giocatori partono quindi alla volta di Terni senza alcun confronto con i media. Il match con la Ternana, valido per la 32esima giornata, è in programma domani, sabato 16 marzo 2024, alle ore 14 sul terreno dello stadio "Libero Liberati".

Sono 22 i convocati, dal momento che restano indisponibili. Cristian Cauz (affaticamento muscolare polpaccio destro), Mario Gargiulo (recupero agonistico post intervento chirurgico al piede sinistro); Fabio Gerli (tendinopatia achilea inserzionale cronica destra), Gabriele Guarino (recupero agonistico infortunio muscolare coscia destra), Jacopo Manconi (squalificato), Filippo Vandelli (lombalgia).

Fanno quindi parte della spedizione gialloblu: Riccardo Gagno (26), Tommaso Leonardi (31), Andrea Seculin (12), Niccolò Corrado (91), Matteo Cotali (29), Shady Oukhadda (99), Antonio Pergreffi (4), Fabio Ponsi (3), Alessandro Riccio (27), Giovanni Zaro (19),Thomas Battistella (23), Kleis Bozhanaj (30), Edoardo Duca (7), Luca Magnino (6), Lukas Mondele (42), Antonio Palumbo (5), Simone Santoro (8), Luca Tremolada (10), Fabio Abiuso (90), Lorenzo Di Stefano (73), Ettore Gliozzi (9), Luca Strizzolo (32).