Il Modena in trasferta in Laguna, "Contro il Venezia serve lucidità"

Un sostantivo: lucidità. Un aggettivo: stimolante. Li usa più volte Paolo Bianco nella conferenza stampa alla vigilia della 25^ giornata SerieBkt 2023-24. Domani, allo stadio Pier Luigi Penzo (ore 16.15), sull’isola di Sant’Elena, il Modena affronta il Venezia, la squadra che ha vinto più gare e ha segnato il maggior numero di gol di tutto il campionato per quanto concerne le gare interne.

Il senso. “A Venezia ci attende una gara difficile, quindi servirà tanta lucidità per fare risultato, ma al tempo stesso è stimolante affrontare un avversario sulla carta più forte di noi”, riassume l’allenatore gialloblù. “E’ vero, loro in casa hanno numeri importanti, hanno perso solo due gare all’inizio della stagione, ma noi siamo reduci da 3 risultati utili consecutivi e possiamo giocarcela come abbiamo già dimostrato di saper fare contro le squadre più importanti del torneo”.

La situazione. Bianco non avrà a disposizione gli squalificati Fabio Ponsi e Giovanni Zaro, rientra Antonio Palumbo dopo il turno di stop imposto dal Giudice Sportivo e ripropone, nei convocati, Edoardo Duca e Jacopo Manconi. Spiega: “Ovviamente non possono essere al meglio, però aumenta quantomeno il numero di possibili scelte a gara in corso. E puntiamo su altri recuperi per la prossima settimana”. Si entra nel vivo del girone di ritorno, con 5 gare in 21 giorni. “La B non aspetta, ogni gara va affrontata con lucidità e con i giusti stimoli”.

I convocati

Sei assenti e 22 convocati per Venezia–Modena, gara valida per la 25^ giornata, in programma domani, domenica 18 febbraio 2024, alle h. 16.15, allo stadio Pier Luigi Penzo sull’Isola di Sant’Elena a Venezia.

Indisponibili: Mario Gargiulo (recupero post intervento chirurgico al piede), Gabriele Guarino (in recupero dall’infortunio muscolare accusato all’Empoli), Shady Oukhadda (in recupero dall’infortunio muscolare), Fabio Ponsi (squalificato), Luca Strizzolo (risentimento muscolare alla coscia destra) e Giovanni Zaro (squalificato).

Portieri. Riccardo Gagno (26), Andrea Seculin (12), Filippo Vandelli (22). Difensori. Cristian Cauz (33), Niccolò Corrado (91), Matteo Cotali (29), Antonio Pergreffi (4), Alessandro Riccio (27), Roko Vukusic (24).Centrocampisti. Thomas Battistella (23), Kleis Bozhanaj (30), Edoardo Duca (7), Fabio Gerli (16), Luca Magnino (6), Lukas Mondele (42), Antonio Palumbo (5), Simone Santoro (8), Luca Tremolada (10). ​Attaccanti. Fabio Abiuso (90), Lorenzo Di Stefano (73), Ettore Gliozzi (9), Jacopo Manconi (17).