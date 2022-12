"Modena FC 110 anni di storia": presentato al 'Braglia' il nuovo libro sulla storia gialloblù

Questa mattina è stato presentato il libro “Modena FC 110 anni di storia”. Dopo i capitoli sui 90 anni e sui 100 anni, il giornalista Paolo Reggianini ha raccolto anche questa sfida raccontando i primi 110 anni della storia gialloblù. Nel corso della presentazione, dopo i ringraziamenti di rito da parte dell’autore, sono intervenuti il sindaco Muzzarelli, l’ex capitano canarino Mauro Mayer, l’ex portiere Marco Ballotta, mister Tesser, il ds Davide Vaira e l’attuale capitano Antonio Pergreffi.

Ognuno ha raccontato un pezzo della proprio storia in gialloblù, soffermandosi sull’emozione di farne parte e ringraziando Reggianini per l’opera svolta. “Questo libro nasce da lontano, dalla passione di un giornalista che ha seguito momenti di gloria e anche si sofferenza che da sindaco ho dovuto gestire di persona e non è stato facile”, ha detto Muzzarelli. “Abbiamo radici e tanta forza, ora ci sono le condizioni per continuare la bella storia del Modena”, ha concluso poi il Sindaco. Unanime il coro degli altri ospiti della mattinata: “E’ un onore fare parte di questa storia importante”.