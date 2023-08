Serie A, Sassuolo: presentate le squadre e la nuova maglia

Ieri sera in Piazzale della Rosa a Sassuolo è stata presentata la stagione neroverde che le prime squadre: maschile, femminile e quarta categoria. Nel corso della serata è stata anche svelata la nuova maglia da gioco che sarà utilizzata dalle formazioni per scendere in campo nel campionato 2023/2024.

A salire sul palco tanti ospiti intervistati dal giornalista Marco Nosotti. Tra questi il sindaco di Sassuolo Menani, il presidente neroverde Carlo Rossi, Veronica Squinzi e poi i protagonisti del campo. Il ricordo e il ringraziamento per Giorgio Squinzi e Adriana Spazzoli è stato unanime, così come il rimarcare l’orgoglio di essere per l’undicesimo anno consecutivo in Serie A.

Anche Carnevali ha parlato durante la serata, centrando l’attenzione sugli obiettivi del Sassuolo, tra cui il principale quello di lanciare i giovani, ma sognando come obiettivo concreto l’Europa. E’ stata presentata poi la squadra femminile con mister Piovani e quella maschile con Berardi che ha lasciato un alone di mistero sul proprio futuro dichiarando “Non so se sarò qui”.

Grande spazio e importanza sono stati dati poi alla quarta categoria, un progetto di grande valore del club neroverde. “Diamo loro la possibilità di nutrire questa passione e cerchiamo di dare un contributo per aiutarli”, ha detto Carnevali. Mister Zavaroni invece ha parlato di sogno realizzato dopo tanti anni di volontariato e ha ringraziato tutta la grande famiglia neroverde. In ultimo Remo Morini ha portato i saluti finali.