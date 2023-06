Centese - United Carpi 3 - 4 | Ai rigori un super Rufo regala la finale ai carpigiani

Ancora una vittoria per lo United Carpi nella semifinale del playoff regionale contro i ferraresi della Centese sul sintetico di San Felice. Meglio i carpigiani in avvio, con la prima fiammata della partita che arriva dopo 8': angolo di Mebelli e Alves in acrobazia alza di poco. Al 18' occasionissima Centese: errore in impostazione dello United, Carpeggiani ne approfitta e si presenta a tu per tu con Rufo, ma il portiere bluceleste salva in tuffo.

Al 36' altro rischio per lo United, con un altro pallone mal gestito dalla retroguardia e raccolto da Mantovani che però calcia a lato. I blucelesti soffrono nel finale di prima frazione: ci prova Mantovani dalla distanza, tiro centrale. Quindi azione manovrata della Centese ma il tiro di Garetto termina alto, poi calcio d'angolo e colpo di testa di Benini respinto da un altro grande intervento di Rufo, che tiene i suoi sullo 0-0 al duplice fischio.

A inizio ripresa blucelesti più propositivi. Al 50' angolo di Signorino, Bulgarelli colpisce ma è solo illusione del gol. Poi Alves tenta la serpentina e calcia fuori. Poi la partita si fa più sporca, con poche occasioni da ambo le parti. All'80' sponda di Ganzaroli e conclusione di Mantovani, solo l'esterno della rete. Al 95' tiro da fuori di Cumani bloccato da Rufo, poi sul ribaltamento di fronte Alves è steso al limite dell'area. La punizione di Signorino è l'ultima occasione dei tempi regolamentari, ma il centrocampista bluceleste manda alto.

Ai supplementari poche occasioni che non portano a nulla e si va ai rigori. Ai penalty i carpigiani cominciano con un errore, ma poi sale in cattedra un immenso Rufo che neutralizza due rigori consecutivi. Il match point di Ceci è annullato da una grande parata di Alberghini, che permette alla Centese di andare ad oltranza. Al sesto rigore la svolta: Vezzani segna, Cioni manda alto e fa partire la festa dello United, che domenica si gioca un pezzo della propria storia nella finalissima playoff contro lo Junior Corticella.