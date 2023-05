Calcio, Prima Categoria: Monteombraro in finale play off domenica

Ancora una settimana di attesa per il Monteombraro che ha avuto accesso direttamente alla finale play off del Girone E di Prima Categoria. Il sogno della promozione passa quindi dalla sfida secca che si giocherà in casa della Junior Corticella il 21 maggio alle 16.30. Intanto nel Girone D la United Carpi ha battuto di misura la Madonnina e la Solierese ha avuto ragione sul Maranello con una rete ai supplementari, quindi la finale di domenica sarò United Carpi-Solierese.