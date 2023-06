Prima Categoria, United Carpi - Casalese 3 - 0 | Super Majri ne fa tre

Grande vittoria dello United Carpi nei quarti di finale play off di Prima Categoria contro la Casalese. Al 5' primo squillo del match: Alves crossa e Stabile gira di testa, Scappi controlla. Crema con un guizzo conquista una punizione al limite dell'area: Signorino si incarica della battuta, la barriera respinge. Al 23' l'occasione più nitida del primo tempo: angolo Casalese, Deco svetta di testa ma trova la grande parata di Rufo che salva i padroni di casa.

Nel finale di prima frazione sono i blucelesti a farsi preferire: Lambruschini allarga per Crema che prova la conclusione, la palla resta a disposizione di Stabile che calcia ma è fermato dall'intervento con i piedi di Scappi. Poi ci prova Mebelli da fuori, il suo tiro però termina alto e dopo 3' di recupero le squadre rientrano negli spogliatoi sullo 0-0.

Nella ripresa ci prova subito Contu dalla distanza, pallone che termina lontano dal bersaglio. Poi lo United prende in mano la gara: cross di Vezzani, sponda di Crema e conclusione di Signorino imprecisa. Ospiti pericolosi in un'unica ripartenza, ma una grande diagonale di Vezzani ferma tutto. Al 71' lo United opera un cambio inserendo Majri al posto di Stabile, per un attacco leggero e imprevedibile.

Anche nella ripresa poche occasioni da ambo le parti, per una partita contratta e dalla posta in palio alta. Nel recupero Lambruschini cerca di approfittare di un tocco all'indietro di Bandini, ma Scappi fa buona guardia. Al 90' è ancora 0-0, col match che si porta ai tempi supplementari.

All'extra time sono ancora i blucelesti a fare la gara. Majri scodella in area per Alves che tenta la rovesciata ma colpisce male. Poi sale in cattedra l'esterno Majri che spacca il match. Al minuto 102 Vezzani lancia in profondità Majri, che sfugge alla marcatura avversaria e con un pallonetto scavalca Scappi depositando in porta il tap-in dell'1-0. Reazione ospite con una punizione defilata calciata da Contu che si spegne di poco a lato.

Nel secondo tempo una Casalese in assetto super offensivo tenta il tutto per tutto, esponendosi alle letali ripartenze blucelesti. Al 119' Alves parte in contropiede e mette in mezzo per Majri, che calcia bucando Scappi per il gol che chiude i conti. Nell'ultima azione della gara Cometti allarga a destra ancora per Majri, che si accentra e conclude di potenza insaccando il 3-0 finale che manda lo United in semifinale.