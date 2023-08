Primavera Modena - Terre di Castelli 2 - 0 | I ragazzi di Mandelli battono la nuova squadra di Ballotta

Per Terre di Castelli quella di oggi è stata la prima uscita stagionale a tre giorni dall’inizio ufficiale della preparazione in vista del prossimo campionato di Eccellenza. L’avversario era di livello, ovvero la Primavera del Modena che si è imposta per 2-0.

Partita nel primo tempo molto equilibrata con poche occasioni è sbloccata da un ottimo tiro da fuori area di Vicini che indovina l’angolo alto alla sinistra di Auregli. Girandola di cambi nel secondo tempo con il Modena che in contropiede raddoppia grazie ad un’ottima finalizzazione di Ghillani dal limite, Venturelli devia ma non in maniera sufficiente ad evitare la rete.