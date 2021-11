Ancona Matelica - Modena, probabili formazioni | Guai anche in difesa per Tesser

L’emergenza del Modena non trova pace, anzi, se possibile peggiora. Oltre ai problemi del reparto offensivo (che comunque ha fatto un gran lavoro ottenendo solo vittorie nelle ultime sei partite) si aggiungono guai anche al centro della difesa dove Ingegneri non è ancora pronto a rientrare e Pergreffi sarà assente per almeno 45 giorni a causa dell’infortunio che lo ha costretto ad uscire al 34’ del match contro la Vis Pesaro. Spazio quindi a Silvestri e Baroni dal primo minuto, sulle fasce Azzi e Renzetti. Armellino e Scarsella ritrovano il compagno Gerli a centrocampo, mentre l’attacco sarà ancora formato dai due trequartisti Mosti e Tremolada con Minesso unica punta. L’Ancona Matelica scende in campo con la formazione titolare formata dalla difesa a quattro (Tofanari, Masetti, Iotti e Di Renzo); a centrocampo ci saranno D’Eramo, Gasperi e Iannoni, mentre il tridente d’attacco sarà formato da Rolfini, Moretti e Sereni. In porta Avella.

PROBABILI FORMAZIONI

ANCONA MATELICA (4-3-3): Avella; Tofanari, Masetti, Iotti, Di Renzo; D’Eramo, Gasperi, Iannoni; Rolfini, Moretti, Sereni.

MODENA (4-3-2-1): Gagno; Azzi, Silvestri, Baroni, Renzetti; Gerli, Armellino, Scarsella; Mosti, Tremolada; Minesso.