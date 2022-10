Ascoli - Modena, probabili formazioni | Dubbio a destra e sulla trequarti per Tesser

Squadra in casa

Domani i canarini saranno attesi al ‘Del Duca’ alle 14 per il match contro l’Ascoli. L’obiettivo è quello di trovare i primi punti, possibilmente tre, in trasferta, dal momento che fino ad ora sono arrivate solo sconfitte lontano da casa.

QUI ASCOLI - Assenti gli infortunati Leali, Gnahorè, Simic e Fontana. Mister Bucchi dovrebbe confermare il modulo 3-5-2 con Guarna tra i pali e la difesa composta da Bellusci, Botteghin e Quaranta. Sugli esterni Falzerano e Falasco, in mediana Buchel affiancato da Collocolo e Caligara. Tandem d'attacco formata da capitan Dionisi e Gondo, quest'ultimo favorito su Pedro Mendes.

QUI MODENA - Poche variazioni per mister Tesser rispetto alla partita vinta contro la Reggina. A destra della difesa potrebbe tornare Oukhadda al posto di Coppolaro, l’altro dubbio riguarda la trequarti dove Tremolada non è ancora arrivato al massimo della sua forma. In attacco ancora pronti Falcinelli e Diaw, intoccabili Pergreffi e Gerli.

PROBABILI FORMAZIONI

ASCOLI (3-5-2): Guarna; Bellusci, Botteghin, Quaranta; Falzerano, Collocolo, Buchel, Caligara, Falasco; Gondo, Dionisi.

MODENA (4-3-1-2): Gagno; Oukhadda, Pergreffi, Silvestri, Azzi; Armellino, Gerli, Magnino; Tremolada; Falcinelli, Diaw.