Atalanta - Sassuolo, probabili formazioni | Berardi e Traorè tornano in panchina

Anticipo del sabato sera per Atalanta-Sassuolo, match che si disputerà alle 20.45 al Gewiss Stadium di Bergamo. I nerazzurri hanno cominciato alla grande questo campionato, i neroverdi devono tornare alla vittoria dopo la battuta d’arresto casalinga contro l’Inter.

QUI ATALANTA - Non saranno della partita Toloi e Zappacosta, fermati da fastidi muscolari, anche Zapata deve ancora attendere per rientrare in campo; Djimsiti è tornato in gruppo ma non sarà del match. Tra i pali torna Sportiello per l’infortunio allo zigomo di Musso, in difesa pronti Scalvini e Okoli ai fianchi di Demiral. Sulla destra ci sarà Soppy, sul lato opposto Mahele, mentre in mediana saranno titolari Koopmeiners e De Roon. Sulla trequarti Ederson e Lookman saranno alle spalle di Muriel.

QUI SASSUOLO - Tornano in panchina Berardi e Traorè, ma difficilmente scenderanno in campo. Nel tridente di attacco si vedranno ancora Ceide, Pinamonti e Laurientè, mentre in regia ci sarà Lopez affiancato da Frattesi e Thorstvedt. Al centro della difesa Erlic sarà il compagno dell’insostituibile Ferrari, mentre sulle fasce ancora spazio a Toljan e Rogerio.

PROBABILI FORMAZIONI

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Scalvini, Demiral, Okoli; Soppy, Koopmeimers, De Roon, Maehle; Ederson, Lookman; Muriel.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez, Thorstvedt; Ceide, Pinamonti, Laurientè.