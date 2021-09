Atalanta - Sassuolo, probabili formazioni | Scamacca dal primo minuto, Kyriakopoulos insidia Rogerio

Ci saranno almeno tre novità nel Sassuolo che scenderà in campo questa sera contro l'Atalanta: una in difesa, una a centrocampo e una in attacco

Ancora anticipo per il Sassuolo che questa sera giocherà in casa dell’Atalanta. Dopo la vittoria iniziale contro il Verona che aveva fatto ben pensare, i neroverdi hanno trovato solo un pareggio alla seconda contro la Sampdoria e due sconfitte, ma soprattutto a non conoscere sono state le prestazioni, buone solo contro la Roma nonostante non abbia portato punti. L’Atalanta ha cominciato il campionato un po’ sottotono, a causa forse degli impegni in Champions, ma vorrà trovare già il ritmo questa sera a partire dalle 20.45.

QUI ATALANTA - Rientra De Roon dalla squalifica di quattro giornate e riprende il suo posto da titolare a centrocampo dove completerà il reparto insieme a Freuler, con Zappacosta e Gosens sulle fasce. L’ex Demiral sarà nella difesa a tre insieme a Palomino e Djimsiti; in avanti ancora spazio a Zapata.

QUI SASSUOLO - Come annunciato da Dionisi qualcosa cambierà questa sera, anche vista l’ultima prestazione poco convincente. In difesa saranno confermati i centrali, mentre a sinistra Kyriakopoulos prenderà il posto di Rogerio. A centrocampo Lopez sarà affiancato da Harroui che manda in panchina Frattesi; tempo di provare anche Scamacca dal primo minuto al posto di Raspadori.

PROBABILI FORMAZIONI

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Demiral, Palomino, Djimsiti; Zappacosta, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi, Pessina; Zapata.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Harroui, Maxime Lopez; Berardi, Djuricic, Boga; Scamacca.