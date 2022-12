Bari-Modena, probabili formazioni | Rientra Diaw, Poli si rivedrà a gennaio

Domani alle 18 al ‘San Nicola’ andrà in scena Bari-Modena. I galletti arrivano da una grande vittoria per 3-0 in casa del Cittadella nonostante la pensate assenza di Cheddira, impegnato al mondiale con il Marocco (e in campo oggi nei quarti), mentre i canarini due giorni fa hanno pareggiato con il Venezia al 90’ dopo essere passati sul doppio vantaggio ad inizio ripresa.

QUI BARI - Abbiamo detto sopra dell’assenza di Cheddira che costringe quindi l’ex Mignani a dover scegliere alternative, che comunque al Bari non mancano. Dovrebbe quindi ritornare Antenucci come punta dal primo minuto insieme a Scheidler; alle loro spalle sulla trequarti ci sarà Botta. Arretrato Folorunsho a controcampo con Maita e Maiello, mentre sulle fasce pronti Pucino e Dorval, a centro difesa Di Cesare e Vicari.

QUI MODENA - Rientrano Coppolaro e Pergreffi dopo aver smaltito l’influenza. Tornano quindi in panchina Oukhadda e Cittadini. Sulla sinistra ci sarà ancora Renzetti che sta dando grande equilibrio ed esperienza alla squadra. Centrocampo che viene riproposto come fotocopia rispetto all’ultimo match, con la novità però di Gargiulo che potrà entrare nella ripresa, mentre Poli è uscito dalla lista. In avanti si rivede Diaw dal momento che Bonfanti non ha ancora recuperato del tutto dalla partita di giovedì.

PROBABILI FORMAZIONI

BARI (4-3-1-2): Caprile; Pucino, Di Cesare, Vicari, Dorval; Maita, Maiello, Folorunsho; Botta; Antenucci, Scheidler.

MODENA (4-3-2-1): Gagno; Coppolaro, Silvestri, Pergreffi, Renzetti; Armellino, Gerli, Magnino; Tremolada, Falcinelli, Diaw.