Benevento - Modena, probabili formazioni | Diaw confermato in attacco

Ultimi 180 minuti per i canarini in questa stagione di Serie B, a meno che… I play off sono a soli due punti di distanza, ma sono tante le squadre a lottare e anche con due vittorie non sarebbe matematico raggiungere gli spareggi promozione. L’obiettivo però è quello di conquistare i sei punti e crederci fino all’ultimo. Domani si giocherà in casa del Benevento che invece è praticamente già retrocesso.

QUI BENEVENTO - Uno squalificato importante, Schiattarella, che salterà il match contro il Modena. In dubbio invece Acampora per un problema alla caviglia rimediato contro il Cittadella. Assenti saranno La Gumina e Pastina, mentre Simy è tornato in gruppo e Glik rientrerà dopo aver scontato un turno di squalifica

QUI MODENA - Assente Ferrarini per un acciacco, out anche Panada per un’influenza. Falcinelli sarà convocato e sta bene, stessa cosa per Magnino. Armellino invece non è al meglio e potrebbe partire dalla panchina. In attacco sarà preferito ancora Diaw a Strizzolo. Ballottaggio in difesa tra Silvestri e Cittadini.

PROBABILI FORMAZIONI

BENEVENTO (4-3-1-2): Manfredini; Veseli, Glik, Tosca, Foulon; Karic, Viviani, Tello; Ciano; Farias, Pettinari

MODENA (4-3-2-1): Gagno; Oukhadda, Silvestri, Pergreffi, Ponsi; Magnino, Gerli, Duca; Tremolada, Ionita; Diaw.