Bologna - Sassuolo, probabili formazioni | Lopez squalificato, Obiang dal primo minuto

Torna in campo dopo il pareggio ottenuto nell’infrasettimanale con la Roma il Sassuolo di mister Dionisi. L’appuntamento è per domani sera alle 20.45 al Dall’Ara contro il Bologna che in classifica è pari ai neroverdi.

QUI BOLOGNA - I rossoblù arrivano da una sconfitta tennistica a San Siro contro l’Inter e vorranno rialzarsi in casa. Torna Dominguez sulla trequarti alle spalle di Arnautovic. A centrocampo la coppia sarà ancora formata da Ferguson e Medel, mentre nella difesa a quattro ci saranno Soumaoro e Lucumì al centro, con Posch e Lykogiannis ai lati.

QUI SASSUOLO - Tornano Erlic e Rogerio in difesa dal primo minuto. A centrocampo è squalificato Lopez e al suo posto ci sarà Obiang insieme a Frattesi e Thorstvedt che rileva Harroui in campo mercoledì sera. Possibile Traorè dal primo minuto in attacco insieme a Pinamonti e all’insostituibile Luarientè.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumì, Lykogiannis; Ferguson, Medel; Orsolini, Dominguez, Barrow; Arnautovic.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Obiang, Thorstvedt; Traorè, Pianomonti, Laurientè.