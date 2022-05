Bologna - Sassuolo, probabili formazioni | Kyriakopoulos squalificato, spazio a Rogerio

Squadra in casa

Squadra in casa Bologna

E’ ormai agli sgoccioli il campionato di Serie A e, mentre davanti la lotta per lo scudetto è più accesa che mai tra le due milanesi, a centro classifica gli obiettivi sono ormai pochi da alcune partite. Così anche per Bologna e Sassuolo che si affronteranno domani nel lunch match delle 12.30 al ‘Dall’Ara’.

QUI BOLOGNA - Poche novità per la formazione di Mihailovic che schiererà un 3-5-2 con Medel al centro della difesa affiancato da Soumaoro e Theate. A centrocampo Dominguez potrebbe prendere il posto di Svanberg in mediana insieme a Schouten e Soriano, mentre sulle fasce pronti De Silvestri e Hickey. Confermati in attacco Aranutovic e Orsolini.

QUI SASSUOLO - Assente Kyriakopoulos squalifica, così sulla sinistra si rivede Rogerio; a destra ci sarà Muldur, mentre al centro Ayhan sembra preferito a Chiriches in coppia con Ferrari. Centrocampo e attacco saranno quelli ‘tipo’, con Lopez e Frattesi in mediana, mentre Berardi, Raspadori e Traorè saranno alle spalle del solito Scamacca, tornato al gol sabato scorso contro l’Udinese.

PROBABILI FORMAZIONI

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Schouten, Soriano, Dominguez, Hickey; Arnautovic, Orsolini.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Ayhan, Ferrari, Rogerio; Lopez, Frattesi; Berardi, Raspadori, Traorè; Scamacca.