Brescia - Modena, probabili formazioni | Mister Tesser pensa a dare continuità

Torna in campo domani alle 14 il Modena che affronterà la trasferta di Brescia. Al ‘Rigamonti’ si troverà un clima incandescente per le proteste della tifoseria contro il presidente Cellino e per la necessità dei lombardi di fare risultato.

QUI BRESCIA - Possanzini, subentrato in settimana a Clotet, dovrebbe andare avanti con il 4-3-2-1. Assenti Bertagnoli, Castana e Rodriguez infortunati, Karacic squalificato. Jolly Bisoli che potrebbe fare sia terzino destro che interno. Al centro della difesa Adorni e Papetti con Huard sulla sinistra. A centrocampo, se Bisoli sarà schierato terzino, spazio a Bjorkengren, Van de Looi e Ndoj. Sulla trequarti Galazzi e Olzer saranno alle spalle di Bianchi.

QUI MODENA - Nessun problema di formazione per Tesser che dovrà fare a meno solo di Ferrarini colpito da una distorsione alla caviglia. La squadra dovrebbe essere confermata rispetto al match contro il Cagliari, con il dubbio sulla trequarti tra Tremolada (ex di turno) e Giovannini. A centrocampo dovrebbe essere invece riconfermato Poli, con Ionita pronto ad entrare dalla panchina.

PROBABILI FORMAZIONI

BRESCIA (4-3-2-1): Andrenacci; Bisoli, Adorni, Papetti, Huard; Bjorkengren, Van de Looi, Ndoj; Galazzi, Olzer; Bianchi.

MODENA (4-3-2-1): Gagno; Oukhadda, Cittadini, Pergreffi, Ponsi; Magnino, Gerli, Poli; Giovannini, Falcinelli; Diaw.