Cagliari - Modena, probabili formazioni | Azzi in panchina, dubbi in attacco

Il Modena scenderà in campo domani sera alle 20.30 al Sant’Elia di Cagliari per affrontare una delle potenze della Serie B. Mister Tesser deve fare i conti con un paio di acciacchi, ma ritrova Azzi che è stato tolto dal mercato.

QUI CAGLIARI - Di Pardo squalificato, al suo posto sulla fascia destra ci sarà Zappa che ha risolto un piccolo problema fisico. Al centro della difesa Altare e Goldaniga completeranno il reparto con Obert sulla sinistra. A centrocampo il giovane Makoumbou giocherà insieme a Nandez che non è partito col mercato nonostante sia stato in procinto di andare fino all’ultimo giorno; come terzo in mezzo al campo ci sarà Deiola. In attacco Pereiro e Mancosu saranno alle spalle di Lapadula.

QUI MODENA - Due acciacchi tra i canarini, ma Tesser non vuole rivelare i nomi. Probabilmente si tratta di Coppolaro che ha saltato anche il match di settimana scorsa e di uno tra Bonfanti e Falcinelli. A destra confermato Oukhadda, con Ponsi ancora sulla fascia mancina e la coppia De Maio-Cittadini al centro della difesa. Azzi potrebbe entrare a partita in corso, ma quasi sicuramente non sarà tra i titolari. Confermato anche il centrocampo, con Gerli affiancato dal potere fisico di Gargiulo e Armellino. Sulla trequarti Tremolada sarà alle spalle di Diaw e uno tra Bonfanti e Falcinelli.

PROBABILI FORMAZIONI

CAGLIARI (4-3-2-1): Radunovic; Zappa, Altare, Goldaniga, Obert; Makoumbou, Nandez, Deiola; Pereiro, Mancosu; Lapadula.

MODENA (4-3-1-2): Gagno; Oukhadda, De Maio, Cittadini, Ponsi; Armellino, Gerli, Gargiulo; Tremolada; Bonfanti, Diaw.