Cagliari - Sassuolo, probabili formazioni | Defrel prende il posto di Berardi

Dopo la bella vittoria contro l’Atalanta, il Sassuolo si appresta ad affrontare la trasferta di Cagliari per il lunch match pre-pasquale. Di nuovo fuori dalla lista dei convocati Berardi, mentre rientra Frattesi alla corte di Dionisi.

QUI CAGLIARI - Mazzarri dovrà fare a meno degli indisponibili Obert, Goldaniga, Ceppitelli, Nandez, Strootman e Gagliano. Torna invece Grassi che va in mediana insieme a Deiola e Marin, con Bellanova e Dalbert sulle fasce. Il tandem d’attacco sarà formato da Joao Pedro e Pavoletti, mentre in difesa sono pronti Altare, Lovato e Carboni.

QUI SASSUOLO - Assente Muldur per squalifica, non ci sarà nemmeno Berardi indisponibile, così come Harroui e i soliti Romagna e Obiang. In attacco quindi maglia da titolare per Defrel insieme a Raspadori e Traorè alle spalle di Scamacca. A centrocampo rientra Frattesi dalla squalifica e torna a fare coppia con Lopez. Sulla fascia destra ci sarà Toljan.

PROBABILI FORMAZIONI

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Altare, Lovato, Carboni; Bellanova, Deiola, Grassi, Marin, Dalbert; Joao Pedro, Pavoletti.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Ayhan, Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi, Lopez; Defrel, Raspadori, Traorè; Scamacca.