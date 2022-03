Carrarese - Modena, probabili formazioni | Tremolada parte dalla panchina, si rivede Silvestri

Questo pomeriggio il Modena scenderà in campo a Carrara allo stadio ‘Dei Marmi’ per provare ad allungare di nuovo sulla Reggiana che ieri sera ha perso in casa della Lucchese, squadra che già aveva messo in difficoltà i canarini. I gialloblù arrivano dalla sconfitta interna contro l’Olbia, motivo in più per cercare di rialzarsi subito e ricominciare la cavalcata verso la fine di questo incredibile campionato. Mister Tesser potrebbe inserire il rientrante Silvestri dal primo minuto al centro della difesa e Magnino a centrocampo. A riposo Tremolada, con Giovannini e Mosti sulla trequarti alle spalle di Minesso. Tra i padroni di casa mancherà lo squalificato Doumbia e sono tanti gli acciaccati da valutare. Mister Di Natale dovrebbe optare per un 4-3-1-2 con Bramante alle spalle delle due punte Energe e Petrelli. A centrocampo Berardocco sarà affiancato da Tunjov e Figoli, mentre sulle fasce agiranno Semprini e Imperiale.

PROBABILI FORMAZIONI

CARRARESE (4-3-1-2): Vettorel; Semprini, Rota, Marino, Imperiale; Tunjov, Berardocco, Figoli; Bramante; Energe, Petrelli.

MODENA (4-3-2-1): Gagno; Ciofani, Silvestri, Pergreffi, Azzi; Magnino, Gerli, Armellino; Giovannini, Mosti; Minesso.