Cesena - Modena, probabili formazioni | Ogunseye dal primo, Ciofani squalificato

Serata complicata per i canarini che, dopo la sconfitta interna con la Virtus Entella e i risultati poco convincenti delle prime partite, devono sfidare una delle capoliste in quella che sarà una delle partite più sentite del campionato: il Cesena. Alle 21 al ‘Manuzzi’ il margine di errore dovrà essere bassissimo per i gialloblù se vorranno rimettersi in corsa per fare bene in questa stagione.

QUI CESENA – Assenti Adamoli, Candela, Zecca, Gonnelli e Lepri. Andrà in panchina l’ex neroverde Missiroli, così come l’altro ultimo arrivato Favale. Al centro della difesa ci saranno Mulè e Ciofi, mentre alle spalle dell’unica punta Caturano, agiranno Bortolussi e l’ex canarino Pierini.

QUI MODENA – Ancora assente Ingegneri, salta un turno per squalifica Ciofani dopo l’espulsione di sabato contro l’Entella. Spazio ad Azzi sulla fascia destra, a sinistra potrebbe rivedersi Renzetti. Di Paola confermato a centrocampo, mentre in attacco dovrebbe avere una possibilità dall’inizio Ogunseye insieme a Minesso.

PROBABILI FORMAZIONI

CESENA (4-3-2-1): Nardi; Steffè, Mulè, Ciofi, Yabre; Ilari, Rigoni, Ardizzone; Bortolussi, Pierini; Caturano.

MODENA (4-3-1-2): Gagno; Azzi, Baroni, Pergreffi, Renzetti; Duca, Gerli, Di Paola; Tremolada; Minesso, Ogunseye.