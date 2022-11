Cittadella - Modena, probabili formazioni | Poli verso l'esordio, assente Panada

Squadra in casa

Squadra in casa Cittadella

Domani al ‘Tombolato’ si giocherà una sfida importante, l’ennesima, per i canarini che affronteranno il Cittadella per uno scontro diretto per la salvezza. Il fischio d’inizio sarà alle 14.

QUI CITTADELLA - Tanti assenti importanti per mister Gorini che dovrà fare a meno degli infortunati Felicioli, Asencio, Baldini ed Embalo, oltre allo squalificato Branca. La formazione quindi sarà praticamente la stessa vista contro il Perugia, con Antonucci e Beretta in avanti e Varela sulla trequarti. Al centro della difesa ci sarà l’ex Perticone insieme a Visentin.

QUI MODENA - Bonfanti ci sarà, ma Panada no. Inoltre Tesser ha parlato di alcune situazioni da valutare, tra cui probamente quella di Falcinelli che sembra non essere al meglio. Sulla destra della difesa tornerà Coppolaro con Oukhadda che sarà invece in panchina. A centrocampo potrebbe fare il suo esordio Poli, mentre sulla trequarti ci saranno Tremolada e Mosti alle spalle dell’ex Diaw.

PROBABILI FORMAZIONI

CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati; Cassandro, Perticone, Visentin, Donnarumma; Vita, Pavan, Mastrantonio; Varela; Antonucci, Beretta.

MODENA (4-3-2-1): Gagno; Coppolaro, Silvestri, Pergreffi, Azzi; Gerli, Poli, Armellino; Tremolada, Mosti; Diaw.