Como - Modena, probabili formazioni | De Maio torna titolare, Tremolada preferito a Giovannini

Domani si torna in campo per la terza partita della settimana. I canarini dovranno ritrovare le energie fisiche e mentali per affrontare con aggressività il match del Sinigaglia contro un Como in buona salute che vorrà riscattare il 5-1 dell’andata.

QUI COMO - Mister Longo non può contare su Baselli e Iovine, assenti per infortunio. In dubbio anche Fabregas. I lariani si schiereranno con un 3-5-2 con Odenthal, Scaglia e Binks in difesa. Sulle fasce pronti Vignali e Ioannou, mentre in mediana ci saranno Bellemo, Arrigoni e Da Riva. Davanti a tutti agiranno Cutrone e Gabrielloni che è però in ballottaggio con Cerri.

QUI MODENA - Tesser non recupera ancora nessuno degli infortunati e si ferma anche Silvestri per squalifica. In difesa quindi Pergreffi sarà affiancato da De Maio che torna titolare dopo mesi di panchina. Sulle fasce confermato Oukhadda mentre Renzetti è in ballottaggio con Ponsi. A centrocampo dovrebbe farcela Poli insieme a Gerli e Magnino, mentre sulla trequarti torna titolare Tremolada insieme a Falcinelli. Come punta Strizzolo potrebbe essere preferito a Bonfanti.

PROBABILI FORMAZIONI

COMO (3-5-2): Gomis; Odenthal, Scaglia, Binks; Vignali, Arrigoni, Bellemo, Da Riva, Ioannou; Cutrone, Gabrielloni.

MODENA (4-3-2-1): Gagno; Oukhadda, De Maio, Pergreffi, Ponsi; Magnino, Gerli, Poli; Tremolada, Falcinelli; Strizzolo.