Cosenza - Modena, probabili formazioni | Dubbio Azzi, Pergreffi fuori per infortunio

Torna in campo domani sera il Modena che affronterà la lunga trasferta di Cosenza contro una squadra che ha stupito all’esordio vincendo sul campo del Benevento. I canarini invece cercano il riscatto dopo la sconfitta casalinga contro il Frosinone. Calcio d’inizio alle ore 20.45.

QUI COSENZA - Potrebbe essere molto simile alla squadra vista contro il Benevento quella che il modenese Dionigi schiera domani al ‘Marulla’. L’unico ballottaggio è in mediana tra Vallocchia e Brescianini, con il primo favorito. A completare il reparto ci saranno Voca e Florenzi. Il tridente offensivo sarà formato da Brignola, Larrivey e D’Urso, mentre in difesa Rigione e Vaisanen saranno affiancati da Rispoli e Panico.

QUI MODENA - Alcuni dubbi di formazione per Tesser che perde per un paio di settimane Pergreffi e lo sostituirà con Silvestri. Confermato invece Cittadini al centro della difesa; Oukhadda sulla destra, mentre sulla sinistra dubbio Azzi dopo le insistenti voci di mercato. Se il brasiliano non dovesse giocare, sarebbe pronto Renzetti a prendere il suo posto. A centrocampo qualche cambiamento con Battistella dal primo minuto insieme a Gargiulo ed Armellino. Sulla trequarti Tremolada riprende il posto da titolare mentre Mosti torna in panchina e in attacco Diaw non sarà in campo dal primo minuto avendo avuto qualche acciacco, perciò in coppia con Falcinelli potrebbe esserci Minesso.

PROBABILI FORMAZIONI

COSENZA (4-3-3): Matosevic; Rispoli, Rigione, Vaisanen, Panico; Florenzi, Voca, Vallocchia; Brignola, Larrivey, D’Urso.

MODENA (4-3-1-2): Gagno; Oukhadda, Silvestri, Cittadini, Azzi; Gargiulo, Battistella, Armellino; Tremolada; Minesso, Falcinelli.