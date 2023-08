Cosenza - Modena, probabili formazioni | Attese due novità nell'undici di Bianco

Turno infrasettimanale per il Modena che domani sera scenderà in campo al ‘Marulla’ di Cosenza dopo la vittoria meritata, ma di misura, ottenuta tra le mura amiche all’esordio contro l’Ascoli. Fischio d’inizio alle 20.30.

QUI COSENZA - Dovrebbe essere sempre il 4-2-3-1 il modulo adottato dai Lupi che hanno qualche acciacco da smaltire e dunque qualche ballottaggio da risolvere. Venturi e Meroni si giocano una maglia da titolare, mentre Rispoli dovrebbe essere regolarmente in campo. In mediana ci due posti per tre, con Calò e Zuccon favoriti su Viviani. Davanti a tutti spazio a Tutino.

QUI MODENA - Pochissimo tempo per lavorare tra una partita e l’altra, dunque la formazione potrebbe essere quella vista sabato contro l’Ascoli, con l’eccezione di Bonfanti che sembra destinato a lasciare spazio a Strizzolo nel tandem d’attacco insieme a Manconi. Anche Guiebre potrebbe essere una novità nel caso in cui si facesse riposare Cotali. Per il resto non ci saranno grandi cambiamenti.

PROBABILI FORMAZIONI

COSENZA (4-2-3-1): Micai; Rispoli, Sgarbi, Venturi, D’Orazio; Calò, Zuccon; Marras, Voca, Mazzochi; Tutino.

MODENA (4-3-1-2): Gagno; Oukhadda, Zaro, Pergreffi, Guiebre; Magnino, Gerli, Palumbo; Tremolada; Manconi, Strizzolo.