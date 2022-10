Cremonese - Modena, probabili formazioni | Bonfanti in avanti, ampio turnover per Tesser

Domani il Modena scenderà in campo allo ‘Zini’ di Cremona per i sedicesimi di finale di Coppa Italia. Il fischio d’inizio è alle ore 15 ed entrambe le squadre si presenteranno ampiamente rimaneggiate, avendo impegni importanti in campionato nel fine settimana.

QUI CREMONESE - Saranno assenti Chiriches, Radu e Ciofani. In porta ci sarà Carnesecchi e la coppia di centrali davanti a lui sarà formata da Aiwu (in ballottaggio con Bianchetti) e Vasquez. Sulle fasce pronti Ghiglione e Quagliata, mentre in mediana la coppia sarà Escalante, Meite. Sulla trequarti Afena-Gyan, Milanese e Buonaiuto saranno alle spalle di Tsadjout.

QUI MODENA - Ancora fuori Gargiulo e Battistella, non sarà convocato Poli per un problema alla schiena che lo terrà fuori ancora un decina di giorni. Panada rimarrà a casa perché influenzato, mentre Azzi è in forte dubbio per un problema rimediato questa mattina in allenamento. Tesser farà scendere in campo tutti i giocatori che fino ad ora si sono visti meno.

PROBABILI FORMAZIONI

CREMONESE (4-2-3-1): Carnesecchi; Ghiglione, Aiwu, Vasquez, Quagliata; Escalante, Meite; Afena-Gyan, Milanese, Buonaiuto; Tsadjout.

MODENA (4-3-2-1): Seculin; Oukhadda, Piacentini, De Maio, Ponsi; Mosti, Magnino, Duca; Giovannini, Marsura; Bonfanti.