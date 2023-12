Cremonese - Modena, probabili formazioni | Dubbio Gerli dal primo minuto

Squadra in casa

Squadra in casa Cremonese

Match in clima di festa per il Modena che affronterà la trasferta di Cremona di fronte a quasi mille tifosi canarini che hanno acquistato il biglietto per assistere alla penultima trasferta dell’anno. Fischio d’inizio sabato 23 dicembre alle ore 14.

QUI CREMONESE - Antov e Bianchetti rientrano in difesa dove partiranno titolari insieme a Ravanelli. Centrocampo a cinque con Castagnetti in mediana e Colloclo e Majer interni, mentre sulle fasce pronti Sernicola e Quagliata. Tandem d’attacco a cui prestare molta attenzione formato da Vazquez e Coda.

QUI MODENA - Rientra Gerli, ma Bianco deciderà solo domani se schierarlo o meno dal primo minuto. Ancora fuori invece Gargiulo che è stato operato al piede sinistro. Sulla trequarti dovrebbe riprendere il poto da titolare Tremolada alle spalle di Manconi e Falcinelli. Oukhadda ancora titolare a destra con Cotali sulla sinistra.

PROBABILI FORMAZIONI

CREMONESE (3-5-2): Jungdal; Antov, Ravanelli, Bianchetti; Sernicola, Collocolo, Castagnetti, Majer, Quagliata; Vazquez, Coda.

MODENA (4-3-1-2): Gagno; Oukhadda, Zaro, Riccio, Cotali; Palumbo, Magnino, Duca; Tremolada; Manconi, Falcinelli.