Cremonese - Sassuolo, probabili formazioni | Out Berardi, esordio per Laurienté

Squadra in casa Cremonese

Lunch match per il Sassuolo che andrà a giocare in casa di una Cremonese affamata di punti dopo quattro sconfitte consecutive. I neroverdi arrivano invece dal buon pareggio contro il Milan, ma si trovano con un assente importante in più oltre a Traorè e Muldur, ovvero Berardi.

QUI CREMONESE - Acciaccati Chiriches e Lochoshvili che dovrebbero però essere regolarmente in difesa insieme ad Aiwu. Sulle fasce ci saranno Ghiglione a destra e Valeri che rientra a sinistra, mentre in mediana pronti Pickel e Castagnetti. Sulla trequarti Zanimacchia torna titolare alle spalle della coppia Dessers-Okereke.

QUI SASSUOLO - Niente da fare per Berardi, anche se l’infortunio che lo aveva fatto piangere la scorso martedì sembra meno grave del previsto, secondo quanto riferito da Carnevali. Al suo posto ci sarà il nuovo arrivato Luarienté, insieme a Pinamonti e Kyriakopoulos sempre schierato in zona offensiva, con Rogerio sulla fascia sinistra e Toljan sulla destra. Al centro della difesa la coppia Erlic-Ferrari, mentre a centrocampo confermati Frattesi, Lopez ed Henrique.

PROBABILE FORMAZIONE

CREMONESE (3-4-1-2): Radu; Aiwu, Chiriches, Lochoshvili; Ghiglione, Pickel, Castagnetti, Valeri; Zanimacchia; Dessers, Okereke.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez, Henrique; Laurienté, Pinamonti, Kyriakopoulos.