Empoli - Sassuolo, probabili formazioni | Squalificato Laurientè, ballottaggio Traorè-Ceide

Dopo la disfatta subita a Napoli, il Sassuolo affronta un’altra trasferta dalla quale vorrà portare a casa punti nonostante le assenze. Domani si gioca al ‘Castellani’ di Empoli con fischio d’inizio alle ore 15.

QUI EMPOLI - Non dovrebbero essere della partita Tonelli, Grassi e De Winter. Mister Zanetti valuta la possibilità di inserire dal primo minuto Haas in mediana insieme a Marin e Bandinelli, quest’ultimo recuperato appena in tempo per il match di domani. Al centro della difesa ci saranno Ismajli e Luperto, con Stojanovic e Parisi sulle fasce. Trequarti affidata a Baldanzi che sarà alle spalle di Satriano e Destro.

QUI SASSUOLO - Squalificato Laurientè per l’espulsione rimediata sabato scorso contro il Napoli, Dionisi deve ricorrere al terzetto D’Andrea, Pinamonti, Ceide in attacco dove Traorè potrebbe però entrare a partita in corso, mentre rimane ancora fuori Domenico Berardi. Il resto della squadra non avrà variazioni: quest’anno l’allenatore neroverde punta sulla continuità, almeno nei reparti che non sono falcidiati dalle assenze come quello avanzato.

PROBABILI FORMAZIONI

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Parisi; Haas, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Satriano, Destro.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez, Thorstvedt; D’Andrea, Pinamonti, Ceide.