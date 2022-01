Empoli - Sassuolo, probabili formazioni | Uomini contati per Dionisi

Si gioca alle 14,30 il match del ‘Castellani’, inizialmente programmato per le 12,30. Tra Empoli e Sassuolo saranno in palio punti importanti in un momento in cui il Sassuolo è letteralmente decimato da infortuni, covid e Coppa d’Africa.

QUI EMPOLI - Tra le fila dei toscani mancheranno Luperto e Bandinelli, entrambi squalificati, mentre Haas e Parisi sono infortunati. Mister Andrazzoli dovrebbe optare per Vicario tra i pali, al centro della difesa ci saranno Romagnoli e Viti con Stojanovic e Marchizza sulle fasce, mentre Ismajli e Tonelli che riposano. A centrocampo ci saranno Zurkowski, Ricci e Handerson, trequartista sarà Bajrami alle spalle di Cutrone e Pinamonti, con Di Francesco pronto ad entrare dalla panchina.

QUI SASSUOLO - Ancora alle prese con undici indisponibili mister Dionisi che ha le scelte obbligate in quasi tutti i reparti tranne la difesa. Toljan sarà sulla fascia destra, al centro pronti Ayhan (in ballottaggio con Chiriches) e Ferrari, mentre sulla sinistra ci sarà Rogerio. In mezzo al campo solo Harroui e Lopez sono disponibili, mentre in attacco si dovrà adattare uno tra Muldur e Kyriakopoulos insieme a Berardi e Raspadori a sostenere Defrel.

PROBABILI FORMAZIONI

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Viti, Marchizza; Zurkowski, Ricci, Handerson; Bajrami; Cutrone, Pinamonti.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Ayhan, Ferrari, Rogerio; Harroui, Lopez; Berardi, Raspadori, Muldur; Defrel.