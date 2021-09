Fermana - Modena, probabili formazioni | Di Paola e Duca dal primo minuto, in attacco torna Ogunseye

Ha deciso per qualche cambiamento nella formazione titolare in campionato mister Tesser dopo la bella prestazione in Coppa Italia di quelli che erano stati riserve fino ad ora

Torna il campionato per i canarini che mercoledì hanno impressionato in Coppa Italia con una formazione “B” che ha messo più di qualche dubbio a Tesser nella scelta degli undici che questa sera alle 17.30 scenderanno in campo in trasferta contro la Fermana. Renzetti torna in panchina anche se giocherà forse solo qualche minuti nel finale, ancora assente Silvestri. L’allenatore canarini dovrebbe preferire Di Paola e Duca a centrocampo dopo l’ottima prestazione contro l’Imolese, mettendo a riposare Scarsella ed Armellino che non sembrano ancora in piena forma. Per il resto la squadra sarà la solita vista in campionato, con Tremolada sulla trequarti alle spalle di Marotta e Ogunseye. Tra i padroni I casa saranno assenti Marchi, Boateng, Scrosta e Isacco, tutti infortunati. Domizzi schiererà un 4-3-3 con Blondett e Sperotto al centro della difesa affidando le fasce a Rossoni e Mordini. Nel tridente d’attacco Frediani sarà affiancato da Bolsius e Nepi.

PROBABILI FORMAZIONI

FERMANA (4-3-3): Moschin; Rossoni, Blondett, Sperotto, Mordini; Mbaye, Capece, Urbinati; Bolsius, Frediani, Nepi.

MODENA (4-3-1-2): Gagno; Ciofani, Ingegneri, Pergreffi, Ponsi; Di Paola, Gerli, Duca; Tremolada; Marotta, Ogunseye.