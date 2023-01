Frosinone - Modena, probabili formazioni | Poli e Marsura out, atteso il rientro di Tremolada

Squadra in casa

Squadra in casa Frosinone

Si gioca domani alle 16.15 la prima giornata del girone di ritorno di Serie B, nonché la prima del 2023. I canarini saranno di scena in casa della capolista Frosinone per cercare di partire al meglio in questo nuovo anno.

QUI FROSINONE - Mister Grosso deve fare i conti con alcune assenze importanti, tra cui quelle di Lucioni, Kone, Boloca e Mazzitelli che non potranno scendere in campo. A centrocampo potrebbe essere arretrato Garritano che andrà insieme a Rohden e Lulic alle spalle del tridente formato da Insigne, Mulattieri e Caso.

QUI MODENA - Out Poli e Marsura, potrebbero essere invece recuperati Tremolada e Bonfanti che partiranno comunque dalla panchina. In campo quindi Giovannini dal primo minuto insieme a Falcinelli alle spalle di Diaw. A centrocampo pronti Armellino e Gargiulo ai fianchi di Gerli. Solito ballottaggio Oukhadda-Coppolaro sulla fascia destra.

PROBABILI FORMAZIONI

FROSINONE (4-3-3): Turati; Sampirisi, Szyminski, Ravanelli, Cotali; Rohden, Garritano, Lulic; Insigne, Mulattieri, Caso.

MODENA (4-3-2-1): Gagno; Coppolaro, Cittadini, Pergreffi, Renzetti; Armellino, Gerli, Gargiulo; Giovannini, Falcinelli; Diaw.