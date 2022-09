Genoa - Modena, probabili formazioni | Rientra Armellino, ancora out Gerli

Squadra in casa

Squadra in casa Genoa

Trasferta complicata per i canarini che domani affronteranno la favorita del campionato, il Genoa, nella bolgia di ‘Marassi’. Mister Tesser sta pensando a qualche cambiamento sia nel modulo che negli interpreti, stessa cosa anche per Blessin che non è soddisfatto dei risultati ottenuti fino ad ora dai rossoblù. Fischio d’inizio alle 16.15.

QUI GENOA - Cambio di modulo per Blessin che passa dal 4-4-2 al più offensivo 4-3-3. Al centro della difesa ci saranno Dragusin e Vogliacco, con Mani in forte dubbio. Sulle fasce invece pronti Pajac e Hefti. In mediana Badelj sarà affiancato da Portanova e Frendrup, mentre il tridente offensivo dovrebbe vedere Yalcin e Aramu ai fianchi di Coda, sogno estivo del calciomercato canarino.

QUI MODENA - Sembra che il 4-3-1-2 sia ormai il passato, domani in campo si vedrà il 5-3-2, con De Maio, Cittadini e Silvestri nei tre di difesa e i soliti Oukhadda e Azzi sulle fasce. A centrocampo Magnino potrebbe essere al centro affiancato da dal rientrante Armellino e dal solito Gargiulo, mentre in attacco le soluzioni sono tante, ma la più probabile sembra quella del tandem Tremolada-Diaw. Ancora assenti Pergreffi e Gerli, mentre rientra Falcinelli.

PROBABILI FORMAZIONI

GENOA (4-3-3): Martinez, Pajac, Dragusin, Vogliacco, Hefti; Portanova, Badelj, Frendrup; Yalcin, Coda, Aramu.

MODENA (5-3-2): Gagno; Oukhadda, De Maio, Cittadini, Silvestri, Azzi; Armellino, Magnino, Gargiulo; Tremolada, Diaw.