Genoa - Sassuolo, probabili formazioni | Niente sorprese per Dionisi, davanti confermato Raspadori

Dopo la sosta per la Nazionale il Sassuolo torna in campo per riscattarsi della sconfitta contro l’Inter arrivata con al rimonta dei nerazzurri. L’occasione per rifarsi arriva domani nel match delle 15,00 al ‘Ferraris’ contro il Genoa.

QUI GENOA - Assenti Vanheusden, Maksimovic e Bani, ci saranno invece Biraschi, Masiello e Criscito, tutti e tre in campo dal primo minuto. Unica punta sarà Destro che sarà supportato da Kallon, Ekuban e Fares; a centrocampo confermata la coppia Badelj-Rovella.

QUI SASSUOLO - Non ci saranno grandi sorprese nel Sassuolo di Dionisi che schiererà al centro della difesa Chiriches e Ferrari, con Toljan e Rogerio sulle fasce. A centrocampo solita coppia formata da Frattesi e Lopez che fino ad ora hanno convinto. In attacco ci saranno i soliti Berardi, Djuricic e Boga alle spalle di Raspadori, con Defrel e Scamacca pronti ad entrare dalla panchina.

PROBABILI FORMAZIONI

GENOA (4-2-3-1): Sirigu; Cambiaso, Masiello, Biraschi, Criscito; Badelj, Rovella; Kallon, Ekuban, Fares; Destro.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez; Berardi, Djuricic, Boga; Raspadori.