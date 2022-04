Gubbio - Modena, probabili formazioni | Nessuna novità nell’undici titolare

Siamo arrivati alle partite importanti, quelle che possono rimanere nella storia. Il ‘Barbetti’ potrebbe questa sera consegnare la promozione in Serie B al Modena in caso di vittoria dei canarini o comunque nel caso arrivasse lo stesso risultato che farà la Reggiana in casa contro l’Entella. Mister Tesser non sarà in campo per squalifica e la formazione che schiererà sarà la stessa vista in casa con l’Imolese. Il tecnico gialloblù ha confermato la presenza dal primo minuto di Ciofani sulla fascia destra e Silvestri al centro con Pergreffi, mentre sulla sinistra ancora confermato Azzi. A centrocampo Scarsella è preferito a Magnino per completare il reparto con Gerli e Armellino. Tremolada e Mosti saranno sulla trequarti alle spalle di Minesso. Tra i padroni di casa assente Sainz Maza per infortunio, mentre Migliorini è Malaccari sono influenzati. Mister Torrente schiererà un 4-3-3 con Signorini e Redolfi al centro della difesa affiancati da Formiconi e Bonini. In mediana Cittadino farà reparto con Francofonte e Bulevardi, mentre il tridente d’attacco sarà formato da Arena, Spalluto e l’ex Mangni.

PROBABILI FORMAZIONI

GUBBIO (4-3-3): Ghidotti; Formiconi, Signorini, Redolfi, Bonini; Francofonte, Cittadino, Bulevardi; Arena, Spalluto, Mangni.

MODENA (4-3-2-1): Gagno; Ciofani, Silvestri, Pergreffi, Azzi; Scarsella, Gerli, Armellino; Mosti, Tremolada; Minesso.