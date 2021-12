Imolese - Modena, probabili formazioni | Ciofani al centro della difesa

Continua l’emergenza per Tesser anche se i risultati parlano di altro: i canarini cercano infatti oggi il record di nove vittorie consecutive sul campo dell’Imolese che vorrà rialzarsi dopo una serie di risultati negativi. Ancora out Ingegneri, Mosti, Giovannini, Ogunseye, Marotta e Pergreffi, mentre torna in panchina ma entrerà solo in caso di necessità Bonfanti. Ciofani sarà al centro della difesa con Baroni, unico centrale di ruolo a disposizione; anche Ponsi si adatterà sulla fascia destra, mentre Duca dovrà affiancare Tremolada sulla trequarti alle spalle di Minesso. A centrocampo pronti Gerli, Scarsella e Armellino. Tra i padroni di casa c’è un ex, Belloni, che partirà dalla panchina; nel 4-3-3 di mister Fontana giocheranno Angeli e Vona al centro della difesa, a centrocampo Lombardi e Benedetti affiancheranno Torrasi mentre il tridente sarà formato da Matarese, Turchetta e Padovan. Fischio d’inizio al ‘Galli’ alle ore 14,30.

PROBABILI FORMAZIONI

IMOLESE (4-3-3): Rossi; Lia, Angeli, Vona, Liviero; Lombardi, Torrasi, Benedetti; Matarese, Turchetta, Padovan.

MODENA (4-3-2-1): Gagno; Ponsi, Ciofani, Baroni, Azzi; Gerli, Scarsella, Armellino; Duca, Tremolada; Minesso.