Juventus - Sassuolo, probabili formazioni | Lopez squalificato, si passa al 4-3-3

Riparte domani sera il campionato per i neroverdi che affronteranno il primo posticipo della stagione in casa della Juventus. Dopo la sconfitta rimediata in casa del Modena in Coppa Italia, il Sassuolo ha fame di giocare e di dimostrare che quello è stato un caso isolato. Il mercato è ancora aperto e le squadre potrebbero non essere ancora quelle definitive, ma la partita vale come le altre e sarà importante cercare di partire bene, almeno dal punto di vista della prestazione.

QUI JUVENTUS - Sono già tantissimi gli assenti tra i bianconeri: agli infortunati Pogba, McKennie, Szczesny, Chiesa e Kaio Jorge, si aggiungono anche gli squalificati Kean e Rabiot. In porta ci sarà Perin e la difesa a quattro sarà formata da Bonucci e Bremer al centro, con Danilo e Alex Sandro sulle fasce. In mediana Zakaria e Locatelli sono al momento preferiti rispetto a Miretti e Rovella; Cuadrado e McKennie completeranno il reparto con propensione offensiva. Il tandem d’attacco sarà invece formato dal nuovo arrivato Di Maria e da Vlahovic, due giocatori su cui c’è forte attesa.

QUI SASSUOLO - Non più 4-2-3-1 per i neroverdi, ma si passa al 4-3-3. A centrocampo sarà assente Lopez per squalifica e al suo posto ci sarà Henrique insieme a Frattesi e Harroui. In attacco ancora fuori l’infortunato Traorè che lascia spazio a Ceide insieme a Berardi (ancora da valutare) e Raspadori. In difesa i soliti Muldur e Kyriakopoulos saranno sulle fasce, con Rogerio valida alternativa sulla sinistra, mentre al centro Ayhan e Ferrari faranno coppia fissa.

PROBABILI FORMAZIONI

JUVENTUS (4-4-2): Perin; Danilo, Bonucci, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Zakaria, Locatelli, McKennie; Di Maria, Vlahovic.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Muldur, Ayhan, Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi, Henrique, Harroui; Berardi, Raspadori, Ceide.