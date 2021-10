Juventus - Sassuolo, probabili formazioni | Out Djuricic, ballottaggio Traorè-Defrel

Questa sera il Sassuolo affronterà la trasferta di Torino contro la Juventus per l’anticipo delle 18.30 della giornata infrasettimanale. I neroverdi arrivano da una netta vittoria contro il Venezia e cercano punti per rilanciarsi, così come i bianconeri che sono rimasti indietro in classifica rispetto alle prime e sono reduci da un pareggio all’ultimo minuto contro l’Inter.

QUI JUVENTUS - Ampio turnover per Allegri che dovrebbe lasciare in panchina Bernardeschi per un problema alla spalla; al suo posto ci sarà Chiesa dal primo minuto, con Arthur, Bentancur e Cuadrado alle spalle del tandem formato da Dybala e Morata. Cambio anche in difesa, con De Ligt e De Sciglio che prendono il posto di Chiellini e Alex Sandro. In porta ci sarà Perin.

QUI SASSUOLO - Vuole dare continuità alla formazione Dionisi che dall’inizio sta cercando di cambiare sempre il minimo e, anche con le tre partite ravvicinate, non pensa per il momento al turnover. Assente sarà Djuricic che è uscito infortunato nel match contro il Venezia e farà spazio ad uno tra Defrel e Traorè, dal momento che Boga è ancora indisponibile.

PROBABILI FORMAZIONI

JUVENTUS (4-4-2): Perin; Danilo, Bonucci, De Ligt, De Sciglio; Cuadrado, Bentancur, Arthur, Chiesa; Dybala, Morata.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli: Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Maxime Lopez, Frattesi; Berardi, Raspadori, Traorè; Scamacca.