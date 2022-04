Lazio - Sassuolo, probabili formazioni | Berardi non c'è, out anche Lopez

Questa sera alle 18 il Sassuolo torna in campo dopo la sosta per le gare disputate dalle nazionali e affronterà la trasferta di Roma per giocare all’Olimpico contro la Lazio. Il cammino dei neroverdi in campionato si è rianimato dopo una bella serie di risultati utili, ma questa sera mister Dionisi dovrà fare i conti con alcune assenze importanti.

QUI LAZIO - Assente Radu e Luiz Felipe verso la panchina; mister Sarri pensa a Partic in coppia con Acerbi al centro della difesa, con Lazzari e Marusic sulle fasce. A centrocampo Cataldi sarà affiancato da Luis Alberto e Milnkovic-Savic, mentre nel tridente d’attacco torna Zaccagni insieme a Immobile e Anderson.

QUI SASSUOLO - Ancora assenti i soliti Djuricic, Obiang e Romagna a cui si aggiungono Lopez influenzato e Berardi che ha un problema ad un ginocchio e Dionisi non vuole rischiarlo. Al centro della difesa la coppia sarà formata da Ayhan e Ferrari, con Muldur e Kyriakopoulos ai lati. In mediana pronto Henrique insieme a Frattesi, mentre in attacco ci sarà Defrel con Raspadori e Traorè alle spalle di Scamacca.

PROBABILI FORMAZIONI

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Patric, Acerbi, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Anderson, Immobile, Zaccagni.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Ayhan, Ferrari, Kyriakopoulos; Henrique, Frattesi; Defrel, Raspadori, Traorè; Scamacca.